Máme tady naprostou svévoli prezidenta, míní právník Wintr. Podle Leinerta ČSSD Zemana podcenila

„Pokud by Ústavní soud rozhodl, že prezident hrubě porušil ústavu, protože ten ústavní delikt je hrubé porušení ústavy, tak tím výrokem Ústavního soudu prezident republiky ztrácí svůj úřad a výkon toho prezidentského úřadu přejde na předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu vlády, a do 90 dnů se budou konat nové prezidentské volby,“ nastínil případný další vývoj právník.

Na kompetenční žalobu už je podle něj pozdě a jediný účinný nástroj nyní vidí v ústavní žalobě na prezidenta. „Teď už není žádný spor o výklad kompetencí, ten možná byl v prvních červnových dnech, kdy mohlo nebýt úplně jasné, co to je odvolání ministra bez zbytečného odkladu. Ale po těch dvou měsících už je evidentní, že ta lhůta byla překročena, že došlo k hrubému porušení ústavy.“

Leinert: Zeman si může s ČSSD i ANO hrát

Komentátor MF Dnes Ondřej Leinert míní, že současná situace je neúspěchem jak sociální demokracie, tak premiéra Andreje Babiše (ANO). „Sociální demokraté udělali taktickou chybu při odvolávání ministra Staňka, podcenili roli prezidenta Miloše Zemana.“

Podle Leinerta bylo zřejmé, že se prezident bude Staňka zastávat a znepříjemní situaci jeho nástupci, ať už by to byl kdokoliv. „Já si nemyslím, že ten důvod, že Michal Šmarda nemá zkušenosti s kulturou, by bylo to podstatné, podle mě to je jenom zástupný důvod,“ dodává komentátor.

„A u Andreje Babiše je ten problém, že prostě nechce jít s prezidentem do sporu. Miloš Zeman samozřejmě o této své situaci ví, že si může s ČSSD i s hnutím ANO hrát, tak si to náležitě užívá,“ konstatoval Leinert.

Honzejk: Babiš Zemana potřebuje

Podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka k tomu má prezident dva důvody. „Miloš Zeman bude prezidentem v době po jakýchkoliv dalších volbách, ať to budou předčasné volby, nebo ať to budou řádné volby v roce 2021. Andrej Babiš ho nutně potřebuje jako spojence, protože to bude Miloš Zeman, který bude jmenovat příštího premiéra,“ vysvětluje první důvod.

„Bod číslo dvě – Andrej Babiš čelí trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, je možné, že bude obžalován. Výsostnou kompetencí prezidenta, kterou tady nikdo nezpochybňuje – skutečně je to tak v ústavě napsáno – je, že prezident může udělit abolici, tedy zastavit trestní stíhání,“ dodává komentátor.

„Andrej Babiš má všechny důvody si prezidenta nepohněvat a to, co dělá Miloš Zeman, to je jenom to, že mu říká – vidíš, Andreji, já můžu všechno, ty nemůžeš nic, protože mě potřebuješ,“ uzavřel Honzejk.

