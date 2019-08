Rodokapsy se vrací. „Pokleslá“ literatura a hit první republiky vyjde v nové edici

Od roku 1935 chrlila vydavatelství dvanáct románových časopisů týdně v nákladech od pěti set tisíc do milionu kusů. Četli je skoro všichni a napínavému čtení bylo snadné podlehnout. Čtenáři se díky románům za korunu padesát dostali taky do krajin jižního Pacifiku nebo se ocitli uprostřed přestřelky v první světové válce.

Eskadra obětovaných a slzavé údolí

Hrdinky pokleslých románů ale také šly za kariérou a rozváděly se. Ve výběru je i dílo, které porušuje nedotknutelné pravidlo šťastného konce. „Příběh středoškolské profesorky, která se zamiluje do svého studenta. Oproti Sextánce, kde se studentka zamiluje do profesora a vezme si ho, je obrácený. Tady to dopadne špatně,“ nastínil Janáček. Stárnoucí ženu muž opustí pro mladší.

Příběh s dobrým koncem osud nepřipravil ani časopiseckým románům, pro komunisty byly symbolem zkaženosti kapitalismu. A i když se na začátku devadesátých let začaly znovu tisknout, jsou dnes hlavně zálibou několika málo sběratelů.

Vyprávění určené primárně mužským čtenářům nyní přinese i antologie Eskadra obětovaných a jiné příběhy ze starých románů do kapsy, sešity pro ženy přibližuje Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou – oba tituly pod Janáčkovým editorským dohledem.