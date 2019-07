Poslanci reagují na propuštění vražedkyně. Těhotenství nemá být automatickou propustkou, navrhují

Poslanci z hnutí Starostů a nezávislých (STAN) přišli s návrhem novely, která by změnila podmínky pro přerušení trestu u těhotných vězeňkyní. Reagují tím na případ ženy odsouzené k necelým 30 letům za vraždu, která se kvůli těhotenství dostala dočasně na svobodu. V případě přijetí návrhu by propuštění bylo pouze možností, o níž by rozhodoval soud.