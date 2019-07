Neřízená střela vzduch-voda. Chrudimští výsadkáři cvičili seskok do přehrady

Chrudimští výsadkáři nacvičují seskok do vody jednou ročně, každá chyba při něm může být fatální. Výsadkář se musí před dopadem na hladinu připravit, aby se ve vodě nezamotal do padáku.

„Během letu se musí částečně svléct z výstroje. Pokud by to tak neudělal, tak se utopí,“ doplňuje koordinátor výstavby výsadkového pluku Ivo Zelinka. Seskoků do vody se proto mohou účastnit pouze zkušení výsadkáři. „Výborné, hlavně to nebolí, je to příjemné, voda je teplá. Nádhera,“ hodnotil dopad po vylezení na břeh jeden z nich František Šustáček.

Někteří z chrudimských vojáků ještě letos vyrazí na zahraniční misi. Jejich kolegové už působili (nebo ještě působí) například v Albánii, Iráku, Afghánistánu nebo Mali.