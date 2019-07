Věznice v Králíkách nebude, rozhodla Benešová

„Nechceme něco prosazovat násilím. Bylo tu referendum, byla tu složitá jednání mého předchůdce a byl tu i pan premiér. Myslí, že se to do koloritu ani nehodí. Objekt by byl možná lepší na domov důchodců nebo něco podobného,“ uvedla Benešová. Vliv pro ni měla i odlehlost Králík.

Podle ministryně by se další kapacity věznic daly získat jejich rozšířením, nikoli stavbou nových. Benešová preferuje jiné formy trestů, například peněžité, a častější využití podmínečného propuštění.

„Moderní vězeňství se opírá o něco jiného, než abychom stavěli nové věznice,“ upozornila. Budovu Vězeňská služba předá Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který ji nabídne dalším státním institucím.

Hejtman rozhodnutí vítá

Rozhodnutí Benešové přivítal i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), který proti záměru v minulosti vystupoval. „Tato lokalita je pro obdobná zařízení zcela nevhodná, a jsem rád, že to konečně přiznala také paní ministryně Benešová. Vybudování věznice by navíc pro daný region znamenalo více komplikací než přínosů,“ uvedl Netolický.

Podle něj nyní bude nutné spolu s vedením města hledat nové využití areálu ku prospěchu města a celé lokality, která je pro hejtmanství důležitá z hlediska rozvoje cestovního ruchu.