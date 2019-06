Nejistota kolem vlády. Podle CVVM měl v květnu každý z aktérů víc odpůrců

V případě, že by demisi podalo všech pět ministrů ČSSD, následovala by podle koaliční smlouvy taky demise premiéra i zbytku vlády. Podle Zemana by to mohl být ale právě Staněk, který by tento scénář zablokoval. Kabinet by tak nepadl, jen by se personálně proměnil.

„Ve svém rozhodování se budu řídit zdravým rozumem, nikoliv emocemi a hysterií. Na ministerské židli nelpím. Situaci budu řešit, až případně nastane,“ napsal v textové zprávě Staněk.