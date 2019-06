Na letní dovolenou autem. Ať už do Chorvatska, nebo Itálie, cesta úplně hladká nebude

Řidiči by si měli dát pozor také na odlišnosti v dopravních pravidlech. Třeba v Chorvatsku musejí děti do dvanácti let sedět na zadním sedadle, a to bez ohledu na jejich výšku. V Itálii zase platí zákaz kouření v autě, ve kterém sedí člověk mladší osmnácti let nebo těhotná žena.

Problémem můžou být i nevhodné pneumatiky. Mluvčí ÚAMK Igor Sirota v této souvislosti upozorňuje na Itálii, kam není dobré vjíždět na zimních pneumatikách, jinak se řidič vystavuje pokutě v přepočtu přes padesát tisíc korun.