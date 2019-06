Úřady vymýšlejí, jak na rvačky školáků. Ve hře je snazší vylučování agresorů ze škol

Řada ředitelů opakovaně říká, že s fenoménem bitek nemohou nic dělat. „Nemáme možnost uložit nějaké kázeňské opatření, protože se to nestalo ve škole,“ stěžuje si ředitel základní školy Bratranců Veverkových v Pardubicích Leoš Šebela.

V Nehvizdech pomohl s vandalstvím sport

Problémy s mládeží nejčastěji v podobě vandalismu řešili i v městysi Nehvizdy nedaleko Prahy. Někdo tam ničil autobusové zastávky, úřední desky, výlohy nebo i památník českých parašutistů ze skupiny Anthropoid. „Mládež neměla volnočasové aktivity. Neměla kde uplatnit svoji výbušnost,“ popisuje starosta Vladimír Nekolný (STAN).

Starosta a jeho tým se proto rozhodli investovat do sportovních a uměleckých aktivit dětí. „Denně sportuje 400 dětí v Nehvizdech. Obec do toho dává dosti velké prostředky. Je mi milejší dávat do sportu než na protidrogovou prevenci,“ shrnuje starosta Nekolný s tím, že navíc sportující děti slouží jako vzory pro ostatní.

Ke změně přispěl i ředitel školy Luboš Rýdlo, který nabízí otevřenou komunikaci a vyhradí si čas pro každého. Šikanu nebo agresivní chování tak děti ve škole díky rodinnému přístupu neznají a vytratil se i vandalismus.