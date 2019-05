„Čtyři úrovně jsou luxus.“ Šéf žalobců souhlasí s plánem Benešové zeštíhlit českou justici

Podle současné legislativy je nejvyšší státní zástupce jmenován vládou na návrh ministra či ministryně spravedlnosti a stejným způsobem je také odvoláván, a to i bez udání důvodu. Podle nového zákona, který připravil už předchůdce Benešové Jan Kněžínek (za ANO), by došlo ke stanovení pevného funkčního období a nejvyšší státní zástupce by mohl být odvolán v kárném řízení.

Kromě toho ministerstvo navrhuje dvouleté přechodné funkční období pro nejvyššího státního zástupce, tříleté pro vrchní státní zástupce a tříleté až sedmileté pro vedoucí nižších stupňů státních zastupitelství. Přesoutěžení všech vedoucích státních zástupců by podle autorů návrhu spadalo do funkčního období příští a přespříští vlády a opatření nyní míří do připomínkového řízení.

„Pan nejvyšší je spraven o tom, že novelu pustím dál. Uvidíme, jaké bude mít připomínky, uvidíme, jak to projde Poslaneckou sněmovnou,“ prohlásila Benešová po pátečním jednání se Zemanem – a sám šéf žalobců změnu principiálně podpořil s tím, že bude navrhovat sladění funkčních období soudců a žalobců: „Deset let pro nejvyšší, sedm let pro zbytek.“

Vedle toho se chce nejvyšší státní zastupitelství zaměřit i na přechodné období nabíhání zákona; sedm z osmi krajských státních zástupců totiž nastoupilo v roce 2011 a podle Zemana by bylo žádoucí, aby se všichni nevyměnili naráz, během jednoho či dvou let.