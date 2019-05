Kiska naposled ve funkci navštívil Česko, podpořil Šefčovičovu snahu o vysoké unijní křeslo

video Prezident Kiska naposledy v Česku: To nejlepší na konec

Přepřahání na vrcholných funkcích Evropské unie je důsledek voleb do Evropského parlamentu, které proběhly minulý víkend. Unie nyní bude hledat nejen nového předsedu parlamentu, ale také nového šéfa Evropské komise, unijního ministra zahraničí (dosud funkci zastávala Federica Mogheriniová) a stálého předsedu Evropské rady (nástupce Donalda Tuska).

O vedení sboru evropských komisařů, jehož jméno má být jasné po unijním summitu na konci června, projevil zájem Maroš Šefčovič, slovenský diplomat a místopředseda Komise, který se ve slovenských jarních prezidentských volbách neúspěšně snažil o post hlavy státu. Podporu v tom měl i od Miloše Zemana.

„Byl to záměr, ústup na předem připravené pozice a nyní bude následovat útok na pozice evropské,“ komentoval Šefčovičův neúspěch i aktuální úsilí prezident republiky poté, co v Lánech přijal svého slovenského kolegu Kisku.

Dosluhující slovenský prezident pak Šefčovičovi vyjádřil podporu ještě explicitněji. „Jsem přesvědčený o tom, že náš region by měl mít svého silného zástupce v evropských strukturách. Pan Šefčovič je zkušený diplomat a země Visegrádské čtyřky by měly jeho úsilí podpořit,“ prohlásil.

„To nejlepší na konec“

První a poslední oficiální zahraniční cesty českých a slovenských prezidentů tradičně míří do druhé země. Kiska už absolvoval podobné rozlučkové cesty do Maďarska, kde byl v polovině dubna, a do Polska, které navštívil před dvěma týdny.

„Říká se: To nejlepší na konec,“ komentoval svou návštěvu Lán a jednání s prezidentem Zemanem. „Ano, ne ve všem jsme se shodli, ale vždy jsme si věci vyargumentovali, a naše osobní vztahy a přátelství zůstalo beze změny.“

Za poslední měsíc je Kiska v Česku podruhé. Na konci dubna předal řediteli Národního muzea Michalu Lukešovi Řád bílého dvojkříže druhé třídy, který je nejvyšším slovenským státním vyznamenáním pro cizince. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy převzal Zlatou medaili Karlovy univerzity, setkal se také se studenty.

Čaputová, která Kisku vystřídá, by měla na první oficiální návštěvu Česka přijet 20. června, necelý týden po své inauguraci. V Praze se přitom po svém zvolení do čela Slovenska už stihla objevit i neoficiálně; dva týdny po vítězství ve volbách povečeřela s Karlem Schwarzenbergem i Tomášem Halíkem.