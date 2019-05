Vlna dešťů končí. O víkendu teploty vystoupí nad dvacítku

Nejdéle déšť vydržel v Beskydech a jejich okolí, byl ale slabší než v noci, a tak hladiny řek začaly od svých horních úseků postupně klesat. Nejhorší situace panovala na řece Olši, která stoupla nad třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení.

V Českém Těšíně této úrovně dosáhla ráno. Před jedenáctou hodinou tam řeka kulminovala na průtoku odpovídajícím desetileté povodni. Během odpoledne už v Těšíně voda klesala a povodňová vlna postupovala po toku dále. Aktuálně už ale na žádném úseku třetí stupeň neplatí.

Hladiny řek zvedaly velmi vydatné deště. Od úterního do čtvrtečního večera spadlo nejvíc vody v Beskydech a v Jizerských horách, kde to bylo ojediněle přes sto litrů na metr čtvereční. Naproti tomu v jihozápadní polovině Čech mimo oblasti zasažené silnějšími přeháňkami spadlo jen do deseti litrů.