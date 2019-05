Babiš chce vysílat vojáky na mise bez souhlasu parlamentu. Odmítají to ale i jeho spojenci

„Pokud by se něco stalo a byla potřeba rychlá akce, rychlé rozhodnutí, tak je to dost složité. A může jít klidně o záležitost hodinovou,“ zdůvodnil Andrej Babiš (ANO) svůj návrh na možnost vyslat vojáky bez souhlasu zákonodárců. Kromě rychlých akcí by se podle něj mohl parlament vynechat i v případě operací, které by měly zůstat utajené. Rozhodovala by pak vláda, případně bezpečnostní rada státu, jejímiž členy jsou ministři, ale ne všichni – jen devět z patnácti členů vlády. „Budeme o tom diskutovat a je potřeba navrhnout změnu legislativy,“ dodal Babiš.

Silné ne od koaličních politiků i opozice Velkou podporu ale tato jeho myšlenka mezi politiky nemá. Zatím se zdá, že se premiér nebude moci spolehnout ani na své nejbližší spojence. Vicepremiér a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček upozornil, že vláda již možnost vyslat vojáky má, i když jen dočasně. Dále pravomoci kabinetu rozšířovat nechce. „Současná úprava mi přijde adekvátní, vláda má možnost vyslat jednotky na dobu do 60 dnů za ústavou daných podmínek,“ uvedl šéf menší koaliční strany.

Ostřejší slova zazněla od Vojtěcha Filipa, o hlasy jehož KSČM se vláda opírá. „Takový návrh je v zásadním rozporu s ústavou a považuji to za hrubé narušení principu parlamentní demokracie, které nelze podpořit,“ reagoval na Babiše. Babišově myšlence není nakloněna ani většina opozičních stran, argumentují podobně jako Filip. „Byť jsme si vědomi výjimečné potřeby rychlé akceschopnosti, neměly by tyto pravomoci přecházet z rukou Parlamentu na vládu,“ podotkl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Šlo by podle něj o „poměrně zásadní vychýlení kompetencí v ústavním systému“. O změně současných pravidel by byla ochotna diskutovat ODS, nechce ale jít tak daleko, že by parlament zcela ztratil kontrolu nad zahraničními misemi. Podle předsedy strany Petra Fialy by bylo na místě rozšířit Hamáčkem zmíněnou možnost vyslat vojáky bez souhlasu parlamentu na dobu nepřesahující 60 dnů. Pro to je totiž potřeba splnit mnoho dalších podmínek stanovených ústavou včetně souhlasu vlády druhého státu.

„ODS v tomto zastává dlouhodobě jasné stanovisko, že vláda má mít možnost v akutních případech vojáky do zahraničí na omezenou dobu vyslat, pokud jsou v ohrožení například čeští občané,“ uvedl Fiala. Dodal však, že by parlament měl mít možnost vyslání vojáků zpětně zrušit. Dlouhodobě plánované mise by pak měli mít zákonodárci nadále pod kontrolou, míní.