Kremlík jednal s Ťokem, schůzku zopakují. Personální zemětřesení nový ministr neplánuje

Jednání bylo podle Kremlíka ve většině věcí spíše obecné. Detailněji se s Ťokem zabývali například situací na dálnici D1, kde je jeho prioritou dodržet termín dokončení její modernizace. Ten už byl několikrát posunut, v současnosti je stanoven na rok 2021.

Další schůzky mají následovat

Jednání by se mělo v následujících týdnech zopakovat. „Domluvili jsme se, že se ještě budeme dále potkávat, abychom vše probrali do nejmenších detailů,“ podotkl Kremlík. Do svého nástupu do funkce by se s Ťokem chtěl sejít na jedné až dvou schůzkách. Kromě současného ministra dopravy se chce Kremlík sejít i s dalšími čelními představiteli dopravních orgánů.

Případné změny na pozici náměstků nebo šéfů institucí podřízených ministerstvu dopravy Kremlík s Ťokem prý neřešil. Uvedl však, že velké personální změny zatím neplánuje, nejprve se chce se všemi klíčovými zaměstnanci seznámit.