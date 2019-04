Soud nepravomocně potvrdil podmínku pro extajemníka SPD Staníka. Za podněcování k nenávisti

Bývalý tajemník SPD podle obžaloby 24. října 2017 ve Sněmovně například uvedl, že „buzeranti a lesby jsou nemoc, a měli by se střílet již po narození“. Prohlásil údajně také, že by se homosexuálové, Romové a Židé měli posílat do plynu.

Staník jakékoli trestné jednání odmítá. Podle svých slov zapíjel večer ve sněmovní restauraci volební úspěch své strany. Bavil se s ostatními politiky také o menšinách, ale nehaněl je. Motivem celého stíhání je podle Staníka poškodit SPD, jeho i předsedu hnutí Tomia Okamuru.

„Soud má za to, že vina obžalovaného byla prokázána,“ pronesla soudkyně. Staníka podle ní usvědčily zejména výpovědi někdejších poslanců Martina Lanka a Marka Černocha (oba Úsvit). Králová plně vyhověla návrhu obžaloby na mužovo potrestání.

Roční podmíněný trest s dvouletým odkladem a peněžitý trest dostal Staník také proto, že výroky pronesl, když byl ve funkci tajemníka hnutí. „Je na něj upřena větší pozornost než na jiné lidi,“ uvedla soudkyně. Dodala, že svoboda projevu nemůže být bezbřehá.

Trest ročního vězení s podmíněným odkladem na dva roky a pokutu ve výši 70 tisíc korun dostal Staník už loni v srpnu trestním příkazem. Proti tomu podal odpor, a kauza se tak dostala k řádnému řízení.

Řeči o plynování Romů, Židů a homosexuálů

Na případ předloni upozornil server Aktuálně.cz, který s odkazem na některé svědky incidentu uvedl, že Staník posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu a vyzýval k jejich zabíjení. „Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození,“ řekl serveru bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit).

Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) webu popsala, že když do sněmovního klubu vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály. „Mluvil o tom, že by měli jít do plynu a že by se měli zlikvidovat,“ uvedla tehdy Marksová.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance Jaroslava Holíka. V asistentské funkci na přelomu listopadu a prosince 2017 skončil, protože byl podle Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Okamura následně uvedl, že Staník už není členem ani tajemníkem hnutí.