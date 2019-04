Před 75 lety vedl „Velký Josef“ svou skupinu východem Čech. Výsadek Barium byl jeden z nejúspěšnějších

Skupina tvořená štábním kapitánem Josefem Šanderou (takzvaným Velkým Josefem), radiotelegrafistou poručíkem Josefem Žižkou a šifrantem poručíkem Tomášem Býčkem působila na Pardubicku tři čtvrtě roku. Podařilo se jim spojit s domácím odbojem v regionu a vybudovat ve východních Čechách rozsáhlou organizaci s výkonnou zpravodajskou sítí. Výsadkáři používali vysílačky Marta a Zlata.

„Měli za úkol mobilizovat místní, jenže měli pět let staré adresy, takže chvíli trvalo, než se někde uchytili. Nakonec byli u rodiny Vachků v Hradci Králové. Mezitím vysílali a snažili se zaktivizovat místní odbojovou činnosti. Ale bylo to po smrti protektora Heydricha, byly represe, museli to mít velice těžké,“ připomněl odkaz skupiny starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák (nestr.).