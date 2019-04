Maxová: Podpořme rodiny i jinak než rodičovskou. Přemýšlíme o snížení DPH na dětské potřeby

Rodičovský příspěvek ve výši celkem 220 tisíc korun pobírá v České republice podle nejnovějších dat necelých 280 tisíc lidí. Lidé jej dostávají pouze na nejmladší dítě do čtyř let věku. Většina lidí jej čerpá rychlostí 6 až 7 600 korun měsíčně a vyčerpá jej do tří let. Rodiče dvojčat a vícerčat pobírají o polovinu vyšší příspěvek, tedy 330 tisíc korun.