Stavbaři začnou s rekonstrukcí dalšího úseku D1 na Vysočině, rozšíří i most nad Velkým Meziříčím

Modernizace dálnice D1 letos vstoupila do sedmé sezony – a zároveň první od chvíle, kdy měla podle původních plánů již skončit. V březnu se začalo pracovat na dvou úsecích ve Středočeském kraji. V problematickém úseku u Humpolce bude modernizace pokračovat až později, silničáři ale věří, že se to podaří ještě letos.

Součástí modernizace je mimo jiné i rozšíření mostu Vysočina, který je s výškou 76 metrů nejvyšším mostem na celé dálnici D1. V rámci stavby se bude bourat i jeden nadjezd, a to za úplného uzavření dálnice. Podle informačního letáku Ředitelství silnic a dálnic má být rekonstrukce tohoto úseku hotová do roku 2021.

Zároveň by měly začít opravy i všech zbylých úseků. V létě by se tedy mohlo pracovat až na 70 ze 167 kilometrů mezi středočeskými Mirošovicemi a Brnem. V roce 2021 by chtělo Ředitelství silnic a dálnic dokončit modernizaci D1 jako celku.