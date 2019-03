Policisté i vojáci nacvičovali, jak uchránit Temelín před teroristy

Zhruba tři stovky vojáků a policistů nacvičovaly, jak postupovat při případném teroristickém útoku na jadernou elektrárnu Temelín. Do třídenního cvičení Safeguard Temelín 2019 se zapojili i pracovníci ČEZu a provozovatelé přenosové soustavy. Pokud by skutečně došlo k teroristickému útoku, obě české jaderné elektrárny by vyrazila bránit armáda. Právě simulovaným útokem na Temelín celé cvičení vyvrcholilo.