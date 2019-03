Starosta Slavoňova Michal Suchánek řekl, že stroj havaroval uprostřed pole asi 200 metrů od posledního obytného domu v obci. „Jsou tady složky IZS. Byl to vrtulník nebo ultralehké letadlo, těžko říci, co to bylo. Co jsem slyšel od lidí, tak kroužil ve větší výšce a pak to vzal kolmo dolů. Došlo k tomu asi před 15 minutami,“ sdělil Suchánek.

Vrtulník se zřítil poblíž Slavoňova na Náchodsku. Na místo jedou záchranáři. "Událost nám nahlásili v 9:15. Na místo jsme poslali leteckou záchrannou službu a sanitky," řekl ČT mluvčí Zdravotnické záchranné služby Kr. kraje Ivo Novák.

