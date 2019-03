Auta stojí, vlaky nejedou. Silničáři i železničáři odřízli jih Čech od Prahy

Podle Ředitelství silnic a dálnic je nutné před létem opravit povrch silnice, zároveň se rekonstrukce týká svodidel nebo odvodnění. Na první pohled se sice zdá, že budějovický tah není ve zvlášť špatném stavu, podle mluvčí stavební společnosti Eurovia Ivety Štočkové však dělají silničářům starosti drobné trhliny v povrchu. „Při velkém střídání teplot mohou začít růst,“ upozornila.

Kromě objížďky ve směru na Prahu a pomalé jízdy ve směru na Tábor u Olbramovic se řidiči zdrží také u Miličína těsně před začátkem dálnice D3. I zde se opravuje silnice, ale bez objížděk. Auta proto jezdí kyvadlově.

Vyhlídka na kolony by mohla leckoho přimět, aby si vyhledal železniční spojení. Jenže ani tak se kolonám nevyhne. Mezi Voticemi a Sudoměřicemi se modernizuje železniční koridor a na celý březen vyhlásila Správa železniční dopravní cesty výluky. Místo expresů a rychlíků jezdí autobusy z Olbramovic do Chotovin, osobní vlaky jsou nahrazeny z Benešova až do Tábora. I náhrada za vlaky tak nakonec postává v kolonách s auty.