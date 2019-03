Najít člověka, který volal na tísňovou linku, bude snazší. Operátoři určí přesnou polohu

Služba „Advanced Mobile Location“ (AML), která dokáže určit přesné umístění volajícího, by to ale měla změnit. Fungovat bude pro všechny čtyři linky tísňového volání – 112, 150, 155 i 158.

Podle Fraňka by služba měla fungovat zanedlouho. Hasiči a záchranáři teď s mobilními operátory novinku testují. Podle mluvčího společnosti Vodafone Marka Steigera zatím spuštění nejvíc bránil problém se zajištěním přenosu lokalizačních zpráv na centrum tísňového volání. „Aktuálně s Generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru už řešíme úkoly spojené s finální fází implementace této služby,“ říká Steiger.

Steiger také vysvětluje, jak služba funguje: „Při zahájení hovoru na čísla tísňového volání služba AML zjistí stav nabití baterie telefonu. V případě, že jsou lokalizační funkce telefonu vypnuté, určí, které z nich budou zapnuty právě s ohledem na stav baterie. Poloha může být zjištěna pomocí identifikace buňky mobilní sítě, globálního navigačního satelitního systému (GNSS) nebo Wi-Fi.“ Uživatel tak nemusí do telefonu instalovat žádné speciální aplikace. Mobil sám rozpozná, že je volána tísňová linka a spustí službu pro zjišťování polohy. Služba bude fungovat pro operační systémy Android i iOS.

V případě volání nemůže uživatel mobilu dát souhlas se sdílením polohy. Výrobci služby se tak museli zabývat i otázkou GDPR. Mluvčí společnosti Vodafone Steiger ale upozorňuje, že tísňové volání má před ochranou osobních dat vždy přednost.

Hasiči chystají i varovné SMS

„Advanced Mobile Location“ ale není jedinou spoluprací hasičů s mobilními operátory. Společně chtějí spustit službu „Search and Rescue now“, prostřednictvím které by dokázali informovat obyvatele určitých oblastí o aktuálním nebezpečí. Podle mluvčí Nicole Zaoralové o tom teď hasičský sbor jedná se všemi třemi operátory a chystá podpis smlouvy s poskytovateli mobilních služeb.

„Záchranáři prostřednictvím systému mohou obratem informovat občany například o pátrání po pohřešovaném dítěti, ale také třeba o požárech, povodních, haváriích či dalších kritických situacích. Jde o nekomerční službu, která je poskytována záchranným složkám naprosto zdarma, včetně provozu a servisu,“ říká Martina Kemrová ze společnosti T-Mobile.

Jak bude „Search and Rescue now“ přesně fungovat, hasiči ještě nevědí. Výsledná podoba bude záležet na pilotním provozu a několika zkouškách. „Letos budeme v rámci testování při vytipovaných cvičeních zkoušet odesílání varovných SMS,“ uvedla Zaoralová. Dodala, že po vyhodnocení tvůrci systému upřesní technické a organizační podmínky provozu této služby.

Podle Jana Urbánka, vedoucího pracoviště projektové podpory Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, zavedení nové služby zatím nejvíc brání chybějící legislativa. „V současnosti v českém právním řádu problematika varovných SMS zpráv vůbec ošetřena není,“ potvrzuje Urbánek. Očekává ale, že projekt by se mohl spustit do tří let. „Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým telekomunikačním úřadem chceme změny promítnout do legislativy tak, abychom dodrželi předepsaný termín nasazení služby do roku 2022,“ dodal Urbánek.