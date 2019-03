Pithart: Jsme pevně ukotveni na Západě. A konečně tomu odpovídá i naše zahraniční politika

Ocenil také riskantní krok, když Petříček neváhal spojit své další působení ve vládě a v čele české zahraniční politiky se zvolením do vedení ČSSD. „On řekl: Já chci dělat tuto politiku, vy už víte jakou, ale já k tomu potřebuju váš mandát. A když ho nedostanu, tak ji dělat nebudu. To je postoj u nás ne úplně obvyklý, protože je riskantní,“ uvedl Pithart.

Tomáš Petříček na nedávném volebním sjezdu ČSSD kandidoval na pozici místopředsedy strany s tím, že dopředu avizoval, že pokud zvolen nebude, zváží rezignaci na řízení resortu zahraničních věcí. Petříčka dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman.

Právě prezidenta mnozí politici označují za aktéra směřování České republiky k Rusku a k Číně. Podle Pitharta je to jasné z toho, kam Miloše Zemana zvou a kam ne. „Nezvou ho do Londýna, nezvou ho do Paříže, nepozvali ho do Washingtonu, ačkoli on o to velmi stál. Takže to je v posledních týdnech opravdu obrat,“ míní Pithart v narážce na nedávnou návštěvu premiéra Andreje Babiše v Bílém domě.

Naše členství v NATO je pevné

V souvislosti s dvacetiletým výročím od vstupu Česka do Severoatlantické aliance Pithart poukazuje na pravidelné průzkumy, podle nichž si nyní pochvaluje naše členství v NATO víc lidí než v době samotného vstupu. Na ukotvení v NATO ale podle něj ukazují i události, jako byl například průjezd vojenského konvoje přes české území. „Jaká tady panovala nervozita, co se bude na českých silnicích dít. Nakonec to bylo úplně spontánní vítání,“ připomněl.

S Evropskou unií už to tak jednoznačně nevidí. Poukázal na evropský průměr účasti v posledních volbách do Evropského parlamentu, který se blížil k 60 procentům, jen v Česku a na Slovensku nedosahoval ani 20. Obává se, že nadcházející volby na konci května nedopadnou o moc lépe.