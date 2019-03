ŽIVĚ: Poslanci by mohli hlasovat o změnách v zavírání obchodů ve svátky i alkoholu pro vodáky

V závěrečném čtení je i novela, díky které by vodákům nehrozil postih, pokud by pluli pod mírným vlivem alkoholu, a úprava daně z nabytí nemovitosti. Osvobozen by byl podle ní i první prodej bytu v rodinných domech, nikoli pouze v bytových.

Odpoledne by se zákonodárci měli zabývat předlohami v prvním čtení. Patří k nim poslanecká novela lesního zákona, která se týká boje s kůrovcem. Předkladatelé chtějí, aby ji sněmovna schválila zrychleně. Do výboru by poslanci měli poslat návrh na zákaz jízdy kamionů v levém pruhu dálnic, což v úterý před koncem jednacího dne nestihli.

K vynětí velkoobchodu ze zákona, který zavírá větší obchody o vybraných svátcích, se sešly protichůdné pozměňovací návrhy. Hospodářský výbor doporučil plénu schválit úplné zrušení zákona. Naopak nepodpořil návrhy, které by zavřely větší obchody o všech svátcích. Je ale možné, že poslanci se ke schvalování této předlohy nedostanou. Přišla by na řadu v pátek, případně za týden.