Na trhu ubylo falšovaných a nekvalitních vín. Přísnější vinařský zákon zabral

Bronislav Vajbar se vínu věnuje už pětadvacet let. Kvůli novele vinařského zákona, ale musel některé zažité postupy změnit. Například místo do nerezových sudů plní víno pro zákazníky do jednorázových fóliových sáčků, takzvaných bag in boxů. Do nové plnící linky investoval miliony korun. „Byla to velká investice a museli jsme se také naučit boxy správně plnit, aby byl zákazník spokojený,“ řekl vinař.

Denně tímto způsobem zpracuje pět tisíc litrů vína. Vzniká u toho ale i množství odpadu. „Vinařství produkuje spoustu papíru a plastu. Snažíme se odpad recyklovat. Tak, abychom byli k životnímu prostředí šetrní,“ vysvětlil Bronislav Vejbar.