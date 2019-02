Nový stavební zákon by přiživil korupci. Dává moc malé skupině lidí, tvrdí ekologové

Hnutí Duha, Děti Země, Greenpeace nebo Arnika kritizují návrh stavebního zákona. Ve společné asociaci Zelený kruh k němu podaly připomínky. Těmi se bude muset zabývat ministerstvo pro místní rozvoj, které stavební zákon připravuje.

Organizacím vadí, že by se stavební úřady nově nemusely ohlížet na stanoviska jiných orgánů, odborníků ani veřejnosti. Povolení stavby by totiž záviselo jen na rozhodnutí zaměstnanců stavebního úřadu. Nezávislí odborníci, ministerstva nebo třeba obce by se mohli vyjádřit jen nezávazně. „Rozsáhlé stavby mohou mít velké dopady na životní prostředí, lidské zdraví nebo třeba na ohrožené živočišné druhy. Proto je velmi důležité, aby je povolovali odborníci,“ upozornil ředitel organizace Zelený kruh Daniel Vondrouš.

Fakta Stavební řízení dnes a nově Stavební řízení dnes a nově Současné trojstupňové řízení, které zahrnuje EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), územní rozhodnutí a stavební povolení, se má sloučit do jednoho. Podle MMR ovšem musí jít skutečně o jedno řízení, kdy se veškeré kroky dějí zároveň.

Chystaný nový stavební zákon také sjednocuje kompetence pod nově vytvořený Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízeným orgánem MMR. Nyní stavební řízení spadá pod devět ministerstev. Nejvyšší stavební úřad má být nadřízeným orgánem krajských stavebních úřadů, jejichž územní pracoviště budou v dnešních obcích s rozšířenou působností.

Důležité bude podle ministerstva pro místní rozvoj i zavedení takzvané fikce souhlasu. To znamená, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude se jeho stanovisko považovat za kladně vyřízené. U nepovolených staveb, v jejichž případě nebylo vůbec vydáno rozhodnutí o povolení stavby, nebude možné dodatečně stavbu povolit. Rovnou bude vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.

Zákon má rovněž za cíl postupnou elektronizaci stavební agendy a ukládání projektové dokumentace do centrálního úložiště. Do něj budou mít přístup stavební úřady i dotčené orgány, které tak budou mít k dispozici vždy její aktuální verzi.

Zdroj: ČTK

Hrozí vznik všemocného úřadu, varují ekologové Cílem nového stavebního zákona je urychlit vleklá stavební řízení. Podle ministerstva pro místní rozvoj by tomu mělo pomoct sjednocení řízení pod Nejvyšším stavebním úřadem. Ekologové ale tvrdí, že by byl tento úřad „všemocný“ a občanům by neprospěl. „Výstavbu to možná zrychlí, ale poškodí to velkou spoustu lidí a také demokratické principy rozhodování,“ říká advokát Petr Svoboda z právnické fakulty Univerzity Karlovy, který se podílel na sepisování připomínek.