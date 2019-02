iDNES: Savov požádal v Británii o azyl, brání to jeho vydání do Česka

Podnikatel František Savov, který je v Česku stíhaný pro krácení daní a legalizaci výnosů z trestné činnosti, požádal ve Velké Británii o azyl. Brání to jeho vydání do Česka. S odvoláním na Městské státní zastupitelství v Praze to napsal web iDNES.cz. Savov v Británii žije a podniká a vede odtud spor proti Česku.