Jedním pruhem u Jeníkova i Humpolce. Problematický úsek D1 se stále připomíná řidičům i silničářům

Úsek Humpolec – Větrný Jeníkov mělo podle původní smlouvy opravit italsko-kazašsko-české sdružení TGS Joint Venture, s tím, že by práce na čtrnáctikilometrovém úseku skončily v roce 2020. Opravy začaly loni v březnu, již v létě si ŘSD začalo stěžovat na zpoždění , silničáři hovořili o možné výměně zhotovitele. K tomu skutečně došlo, ale až v prosinci – poté, co ve zúžení zkolabovala doprava, když nasněžilo, protože se tam nedostaly sypače.

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnice Jana Rýdla by mělo omezení skončit „v horizontu několika hodin“. Předběžně ale ŘSD počítá s tím, že se může uzavírka protáhnout až do sedmi večer.

ŘSD i ministr dopravy hovořili o tom, že se stavební sdružení rozpadlo, sami stavbaři si naopak stěžovali na některé kroky silničářů. „Italové chtěli stavět. Pravda je, že od počátku nechápali přístup druhé strany, to znamená investora. Celou dobu nám říkali: Na to nejsme zvyklí, my nabízíme investorovi řešení a on se s námi nechce bavit,“ řekl ředitel českého článku sdružení Geosan Group Ivan Havel.

Po vypovězení smlouvy zbylí dělníci Geosanu – neboť zbylí členové sdružení své lidi stáhli již dříve – z D1 odešli. Před Vánoci pak nechalo ŘSD dálnici částečně rozšířit, nebylo ale ještě možné odstranit provizorní svodidla úplně kvůli rozkopanému středu dálnice. Do plné šíře se téměř celý úsek kromě jeníkovské křižovatky vrátil v první polovině února.