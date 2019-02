Jde o to, zda právo platí i pro prezidenta, říká rektor Zima o žalobách na Hrad

Zima se odvolává na dřívější rozhodnutí městského soudu, podle kterého prezidentu nepřísluší, aby posuzoval odborné kvality uchazeče. „Městský soud říká, že státní moc nemá zasahovat do odborného posuzování. V některých společenskovědních disciplínách by se tím někteří mohli dostat do politického tlaku, kdyby nehlásili ten správný názor, což už tady v minulosti bylo,“ uvedl Zima v Interview ČT24.

Prezident republiky podle vyjádření právního zástupce Pražského hradu „zjistil zásadní skutečnosti, které hodnotící komise příslušných fakult, vědecká rada Univerzity Karlovy a konečně ani sám ministr školství v řízení v letech 2014–2015 neodhalili.“

Zeman odůvodnil své odmítnutí mimo jiné pochybnostmi o morálním profilu obou kandidátů. V případě Ivana Ošťádala jde o spolupráci s StB, u Jiřího Fajta pak jde o údajné pochybení ve funkci ředitele Národní galerie. V jeho případě ještě loni Hrad připojil novou pochybnost, zda na vysoké škole učil dostatečně dlouho na to, aby mohl profesorem být, a zpochybnil i Fajtovu práci na devítisvazkové rukověti dějin umění, kterou editoval.

Rektor Zima tyto námitky odmítá. „Je vytýkáno, že pan docent Fajt nevyučoval více než pět let na vysoké škole. Pan docent působil řadu let na Technisches Universität Berlin, což je významná univerzita, kde i vychovával postgraduální studenty. Už ve středověku platilo, že učitelé mohou mezi univerzitami procházet,“ zdůraznil Zima.

„Představte si, že vám nedají řidičák, protože se jim nelíbíte“

K žádnému porušení pravidel podle rektora nedošlo. „Působení prezidenta republiky je čistě selektivní a účelové,“ domnívá se Zima. „Představte si, že po vykonání státní závěrečné zkoušky bych odmítl někomu podepsat diplom, protože se mi nelíbí – to přece nejde,“ uvedl rektor.

„Nebo si představte, že uděláte řidičák v autoškole, ale na obecním úřadě by vám ho nedali, protože byste se jim nelíbil. Ať se do toho každý občan vžije. Dneska se to stalo na Univerzitě Karlově, za půl roku se to může někomu stát na krajském úřadě,“ pokračuje.