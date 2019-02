I na naší straně vnímáme některé sporné otázky, řekl Petříček před cestou do USA

V pořadu Události, komentáře český ministr uvedl, že by chtěl na schůzce především navázat na tři strategické pilíře vzájemného dialogu. „Jedná se oblast bezpečnosti, oblast zahraničních vztahů a multilateralismu, a také na naši průběžnou spolupráci v oblasti lidských práv,“ upřesnil Petříček.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) odcestuje 21. února do Spojených států, kde se setká se svým americkým protějškem Mikem Pompeem

„Pro Českou republiku bude zásadní předejít tomu, aby Spojené státy uvalily cla na dovoz automobilů a automobilových součástek do Spojených států, protože by to mohlo mít zásadní dopady na české hospodářství,“ upřesnil Petříček a dodal, že věří, že se mu s USA podaří najít porozumění.

Petříček také uvedl, že na své cestě bude usilovat o to, aby byl do Bílého domu pozván jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů - jako je premiér Andrej Babiš (ANO) nebo prezident Miloš Zeman. „Avizoval jsem, že budu se svým protějškem hovořit o tom, že již delší dobu neproběhla schůzka na nejvyšší úrovni. Budu lobbovat, aby tato schůzka potvrdila dobré vztahy našich dvou zemí,“ řekl.