Naši ministři neumějí šetřit, shodli se Babiš a Zeman

Premiér po zhruba hodinovém setkání uvedl, že schůzka byla hlavně přípravou na středu, kdy se sejdou nejvyšší ústavní činitelé k debatě o zahraniční politice. Informoval také prezidenta o svých posledních zahraničních cestách po asijských zemích a o jednání na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

„Pan prezident je rád, že děláme aktivní exportní politiku. On, jak už avizoval v minulosti, nebude až tak aktivní z hlediska zahraničních cest,“ řekl premiér. Zeman už dříve uvedl, že letos plánuje jen minimum cest: kromě tradiční Číny pojede do blízkých evropských zemí – na Slovensko, do Rakouska, Maďarska a Srbska.