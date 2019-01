Mít úvěry je normální, tvrdí šéf televize Barrandov. Jeho dluhy už však přesahují hodnotu majetku

Problémy má například jedna z vlajkových lodí Soukupova impéria - vydavatelství Empresa Media. Ta je dlouhodobě ztrátová a v roce 2017 měla dluhy ve výši 887 milionů korun. Ještě hůř je na tom společnost Barrandov Televizní Studio, jejíž dluhy už převýšily celkový majetek, a to o 114 milionů. Vyplývá to z poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2016.

Podle Jaromíra Soukupa je to v pořádku. „Mít úvěry na provoz a investice je úplně normální věc a mají je skoro úplně všechny firmy. Pokud tedy nemají takové zisky, aby jim stačily na investice a na celoroční provoz. Ostatně kdyby to tak nebylo, tak by se celý ten bankovní sektor mohl jít klouzat.“

Soukupovy firmy jsou podle něj zadlužené až příliš. „A pokud se kombinují ještě dvě nepříznivé věci, to znamená splácení dluhů po splatnosti nebo jejich nesplácení s velmi vysokými úvěry, tak to je dohromady kombinace, která je velmi nepříjemná,“ dodává Mejzlík.

Má to ale háček, upozorňuje Mejzlík: „Platí to jen do té doby, dokud úvěry nepřesáhnou váš majetek. Pak se dostanete do úpadku, protože máte problémy se splácením úvěrů.“

„Soukupovy společnosti jsou všechny propojené. Proto ohrožení jedné z firem je jako jeden článek v řetězu. Jakmile by jeden z toho vypadl, nebo nějak nefungoval, tak to ovlivní celou skupinu.“

Soukup tvrdí, že úvěry jsou výhodnější než spoření. „Pokud by na to přišlo, mohl bych to financovat ze svého. Ale když jsou tak výhodné úroky na půjčení peněz a tak nevýhodné na spoření, tak bych byl úplné jelito, kdybych to dělal,“ prohlásil v jednom ze svých pořadů.

Investora mohou dluhy odradit. A zájemce o nákup dluhopisů přilákat

Podle šéfredaktorky serveru Neovlivni.cz Sabiny Slonkové kondice Soukupových firem odrazuje investory i kupce. „Během loňského roku jsme zaznamenali informace, že by se mohl najít strategický investor, který by vyztužil finanční kondici firem Jaromíra Soukupa. Nakonec se ale ukázalo, že se zatím nenašel. Mělo by to být právě proto, že výkon televize Barrandov šel dolů. Sledovanost není na takových číslech, aby to investorům stálo za to,“ tvrdí novinářka.