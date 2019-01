Výzva na zlevnění dálniční známky neprošla. Situace na D1 zůstane bez usnesení sněmovny

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu by měla být přijata v návaznosti na rozhodnutí Evropské rady. Vícenásobné hlasování se mělo stát přestupkem se sankcí až 10 tisíc korun. Hlasovat dvakrát v evropských volbách by mohli například lidé s dvojím občanstvím, tedy například Češi, kteří jsou zároveň občany jiného členského státu EU. Jsou tak automaticky zapsáni v seznamech voličů obou členských států.

Nová úprava by měla doplnit dosavadní zákon o evropských volbách, který umožňuje postihnout situace, pokud by volič požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň v České republice. Za to hrozí pokuta až pět tisíc korun.

Z dalších bodů se pak přes první čtení dostal návrh poštovní novely, pod nějž by Česká pošta mohla ze státního rozpočtu dostat celkem 800 milionů korun na úhradu čistých nákladů za roky 2013 a 2014. Část peněz měl stát podle vládní předlohy uhradit již loni, ale zákon nebyl schválen včas. Vláda ho poslancům předložila loni v červnu, na první čtení předlohy přišla řada až teď.

V úvodním kole je ještě první etapa zavádění elektronické neschopenky a návrh vládních úprav elektronické evidence tržeb. Není však jisté, zda je poslanci stihnou v pátek projednat.