Zeman chce mluvit s šéfem Huawei. Čína prý kvůli sporu zrušila ministerskou schůzku

Firma Huawei tuzemskou výstrahu opakovaně odmítla . Premiér Andrej Babiš (ANO) se následně těsně před svátky sešel s čínským velvyslancem Čangem Ťien-Minem a ambasáda v zápětí uvedla, že „bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb a doufá, že česká strana přijme účinná opatření, aby zabránila opakování podobných událostí“.

Proti tomuto prohlášení se ministerský předseda vymezil a v tříkrálovém rozhovoru s Václavem Moravcem prohlásil: „To, co napsal, je nesmysl. Je to lež, není to pravda.“ Čínský ambasador následně vzal svá slova zpět a jednal i s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD).

České varování je projev obchodní války, soudí Zeman

Podle prezidenta Miloše Zemana má spor ovšem i další důsledky. Čína podle jeho slov zrušila schůzku ministerstev zahraničí a odložila bez udání náhradního termínu jednání mezivládní komise pro ekonomickou spolupráci. To se podle Zemana dotkne minimálně sedmdesáti českých firem, jejichž zástupci s ním loni byli v Šanghaji na česko-čínském fóru.