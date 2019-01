Jmenuje se Vladimír. Skauti vypátrali chlapce z ikonického snímku Palachova pohřbu

„V jeho čele nesl nějaký student státní vlajku a já jako správný skaut musel pozdravit. A pak jsem zdravil ještě dlouho, protože šly další a další vlajky,“ dodává. „Podstatu věci jsem tenkrát chápal, otřáslo to asi každým. V té době se svědomí národa pohnulo nějakým způsobem, ale postupně to vyšumělo, nic to s námi pak neudělalo.“

Právě v okamžiku, kdy tehdy dvanáctiletý chlapec a člen vodního skauta z přístavu Šestnáctka v Praze 4 zvedal prsty k poctě státní vlajky, ho také zvěčnil objektiv fotoaparátu. Pětadvacátého ledna 1969 snímek pořídil průkopník tuzemské humanistické fotografie Miloň Novotný.

Skauting v srdci

Fotografie se už v době svého pořízení dostala jak do československého, tak i do zahraničního tisku. Po sametové revoluci se snímek tváří truchlících nad sebeupálením vysokoškoláka Jana Palacha stal i jednou z ikonických momentek tuzemských moderních dějin a už před deseti lety se dostal na přebal knihy historika Petra Blažka.

Až donedávna neznámého skauta se pak ku příležitosti padesátého výročí Palachovy oběti pokusili vypátrat junákovi následovníci. „Vyzkoušeli sílu sociálních sítí. Výzvu sdílely tisíce lidí a už v pondělí jsme dostali první reakce, ale ty nejdůležitější přišly v úterý,“ říká mluvčí Skautu Barbora Trojak. Skautům se ozvali Vladimírovi spolužáci i rodina a následně se s ním setkali zástupci organizace.

Hledá se skaut z fotky! Mnozí skauti a skautky se přišli s Janem Palachem rozloučit s oddílem, jiní s rodinou. Rádi bychom po 50 letech našli tohoto chlapce, vzdávajícího úctu skautským pozdravem. Děkujeme za retweet. #skaut [Foto: Miloň Novotný, 19. ledna 1969] pic.twitter.com/36MHeZPV3i — #SKAUT (@czSKAUT) January 13, 2019

„Byl to pro něj zážitek, který si pamatuje dodnes. Byl to hluboký zážitek… Vzpomíná si na to, jak lidé plakali,“ říká mluvčí Skautu k Vladimírovým vzpomínkám na leden 1969. Skautské hodnoty v muži podle jeho slov zůstaly dodnes. Uvádí, že skauting má člověk v srdci, a to člověka neopustí. Pokračují v něm i jeho vnoučata.