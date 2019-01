Britové mají mít v Česku stejná práva i po brexitu. Žádná strana nechce vetovat zrychlené přijetí zákona

Hamáček předpokládá, že by poslanci mohli o návrhu hlasovat už příští týden, a to zrychleně. „Od žádné politické strany nezaznělo, že by se chystala uplatnit veto na paragraf 90. To znamená, že pokud se situace nezmění, tak bychom měli být schopni tento zákon projednat a schválit v Poslanecké sněmovně již v prvním čtení,“ řekl Hamáček. Hamáček politikům z ostatních stran představil zákon na zhruba čtyřicetiminutovém jednání. Debaty se po dohodě neúčastnil zástupce hnutí ANO, Hamáček zastupoval celou vládu. Protože jde o vládní návrh, ministr nepředpokládá, že by poslanci ANO hlasovali proti.

Zákon má upravit postavení občanů Velké Británie v Česku po brexitu, který by měl nastat letos 29. března. „V 18 oblastech zavádí přechodné období, kdy se na britské občany hledí jako na občany EU. A současně my očekáváme, že stejný model zvolí Velká Británie k našim občanům,“ vysvětlil Hamáček. Při psaní zákona podle něj byla vláda motivována snahou ochránit české občany. Se stejným přístupem jako Česko podle Hamáčka počítá i předběžný britský návrh. „Velká Británie zatím nemá konkrétní paragrafovaný text, jak bude zacházet s občany EU. Existuje jen obecný dokument z prosince. V dokumentu je opatření velmi podobné, které navrhuje ČR vůči Britům. Přechodné období, které Britové zavádějí, se rovná tomu, co navrhujeme my – to znamená do konce roku 2020,“ uvedl ministr vnitra.

Neobvyklá shoda Podporu zákonu vyjádřili i ostatní účastníci schůzky. „Jsem příjemně překvapen tím, že se čeští politici dokážou shodnout, že brexit je skutečně problém a že ho musíme řešit společně, abychom minimalizovali dopady na české občany a na české hospodářství,“ řekl místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa. Za zrychlené schválení zákona se jednoznačně postavili i zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Komunisté a SPD upozornili na to, že o konečném stanovisku musí ještě jednat jejich poslanecké kluby. „Mohu extrapolovat zcela s jistotou, že poslanecký klub KSČM nebude vetovat zrychlené projednávání v prvním čtení ani se k žádnému takovému návrhu veta nepřipojí,“ řekl šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik. Komunisté podle něj mají zájem na tom, aby Česko bylo připravené na tvrdý brexit. Poslanec SPD Jan Hrnčíř bude klubu navrhovat, aby normu podpořil, podle něj jsou záruky, že se Británie zachová k Čechům žijícím na ostrovech stejně.

Senátoři Václav Hampl (za KDU-ČSL) a Miloš Vystrčil (ODS) předpokládají, že by i horní komora měla návrh hladce schválit. Vystrčil řekl, že se s Hamáčkem dohodl, že by Senát mohl pozměňovacím návrhem normu upravit v případě, že by se už ve sněmovně objevil ve vládním návrhu nějaký problém. Zrychlené schvalování v prvním čtení úpravy v normě ve sněmovně neumožňuje. Britové mají mít stejné zacházení do konce roku 2020 Babišův kabinet poslal do sněmovny zákon upravující vztahy mezi Českem a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody, před týdnem. Norma řeší skoro dvě desítky situací od samotného pobytu britských občanů, uzavírání manželství nebo nároku na sociální dávky. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno v Česku stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Už se ale například nebudou moci účastnit komunálních voleb v Česku. Norma podle zástupců ministerstva vnitra také nemůže prodloužit bezvízový styk s mezi Českem a Británií, protože to bude nutné vyřešit na úrovni EU.