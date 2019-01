Počet diabetiků v populaci roste. Některé restaurace se jim začínají přizpůsobovat

„Když mamka nevaří nebo jsem mimo domov a není tam váha, tak to odhaduju, protože už poznám, kolik je to jednotek,“ vysvětlila Tereza Kutilová. Potíž nastává, když Kutilovi vyrazí na rodinný oběd nebo večeři do restaurace.

„Většinou je v jídelníčku uvedena gramáž masa, ale na sacharidy nikdo nemyslí. To je věc, která by nám moc pomohla,“ řekla Terezina matka Diana Kutilová. Restaurace a fastfoody v Česku diabetiky většinou na vědomí neberou, existují ale výjimky.

„Oslovili jsme výživového poradce, vybrali jsme vhodné produkty,“ pochlubil se provozní ředitel českého fastfoodového řetězce Bageterie Boulevard Jiří Štěpánek. V restauraci tak nabízejí saláty a bagety, u kterých diabetik přesně ví, kolik sacharidů porce obsahuje.

Když nemocný nezná gramáž přílohy nebo neví, zda je omáčka zahuštěná moukou, riskuje. Nebezpečná může být indická kuchyně, k vůbec nejhorším jídlům patří pizza. „Obsahuje nějaké proteiny, nějaké tuky, které se ve výsledku v organismu promění opět na sacharidy. Po třeba třech nebo čtyřech hodinách dochází k neočekávanému nárůstu glykémie,“ vysvětlil lékař Jan Šoupal.