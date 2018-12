Stavební povolení pro silnici I/68 z Frýdku-Místku na Třinec platí. Stále ale není jasné, kdo ji postaví

Video of Silnice I/68 Třanovice–Nebory

Problémů, které by začátek prací mohly ovlivnit, je ale víc. ŘSD nemá vysoutěženou firmu, která by se do výstavby mohla už za několik měsíců pustit. „Předpokládáme, že nabídky obdržíme ještě v letošním roce,“ informovala Ledvinová.

To ale neznamená, že bude jasné, kdo silnici postaví. „Konec výběrového řízení je ovlivněn samotným průběhem a postojem uchazečů,“ vysvětlila Ledvinová s tím, že firmy, které neuspěly, se můžou odvolat proti výsledkům. To může celou soutěž výrazně pozdržet.

Výběrové řízení na stavbaře navíc ŘSD muselo vypsat už podruhé. To minulé skončilo neúspěchem. „Vítězný uchazeč odstoupil od podpisu smlouvy, a tak vznikla nutnost celou soutěž zopakovat,“ připomněla Ledvinová.

Obce už na novou silnici čekají

Současná silnice vede přes obce Hnojník a Střítež, nová cesta se jim vyhne. Obě obce zatížené dopravou na ni proto netrpělivě čekají už téměř deset let.

„Největší komplikací jsou pro nás kamiony projíždějící centrem. Máme problém zajistit bezpečnost dětí a seniorů,“ říká starosta obce Hnojník Miroslav Molin. Podobně je na tom i sousední Střítež. „Je problém vůbec přejít silnici,“ stěžuje si tamní starosta Miroslav Jaworek.