ŽIVĚ: Poslanci by měli pokračovat v projednávání změn v elektronické evidenci tržeb

Čtvrteční schůze začala písemnými interpelacemi. Věry Kovářová (STAN) se ptala na celkovou výši částky nutnou pro splnění slibů premiéra, které dal při cestách po krajích, a na to, jak a kdy budou hrazeny. „Žádný seznam celkových slibů pana premiéra neexistuje,“ odpověděla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Doplnila, že cílem výjezdů ministrů ještě jednobarevné vlády ANO do krajů bylo seznámení se s problémy regionů a mapování jejich potřeb.

Řeč se pak stočila na národní investiční plán, jenž vznikl i na základě cest vlády po regionech a obsahuje kolem 17 000 projektů skoro za 3,5 bilionu korun do roku 2030. Podle Kovářové je plán jen seznamem, neobsahuje podle ní například časový harmonogram. Pozastavila se také nad tím, že o provádění projektů by se mělo rozhodovat centrálně, menší akce by mohly provést samy kraje a obce.

Její kolega z opozičního hnutí STAN Jan Farský poukázal na to, že aby byl plán naplněn, musela by vláda investovat asi 300 miliard korun ročně. „Stát tolik neinvestoval ani v nejlepších letech,“ uvedl. Pokud vláda 300 miliard korun na každý rok mít nebude, investiční plán bude podle něho zbytečný, „do šuplíku“.

Schillerová uvedla, že nemůže slíbit, že budou s ohledem na rozpočtové možnosti podpořeny všechny projekty. „Já jsem neslíbila, že budeme moci investovat 3,5 bilionu, to bych tady lhala a to já neudělám. Ale řekla jsem, že tomu prostě dáme nějaký směr a nějakou vizi,“ řekla.

Interpelací se sešlo pět, ovšem projednat se podařilo jen jednu. Ostatní mířily na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) a premiére Andreje Babiše (ANO), kteří na schůzi nebyli.

Další pokus o projednání EET

Novela zákona o elektronické evidenci tržeb se týká zejména spuštění třetí a čtvrté vlny, jejichž start na jaře příštího roku odložilo loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Vlny se měly týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů a služeb účetních, advokátů, lékařů a vybraných řemeslníků.