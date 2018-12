Agenti varují před Huawei už pět let, řekli senátoři z bezpečnostního výboru

„BIS na to upozorňovala od roku 2013,“ řekl o rizicích spojených s Huawei Jirsa. Když v minulých dnech vyšlo najevo, že techniku této firmy používají zaměstnanci Hradu, ptal se Jirsa přímo tam na její rozšíření. „Ujistili mě, že to mají jen pracovníci technické správy Hradu. To znamená zahradníci, stavitelé a tak dále. Že to nemá ta politická správa,“ řekl.

NÚKIB podle premiéra Andreje Babiše (ANO) situaci nezvládl. S tím souhlasí jeho stranický kolega Václavec, kterému vadí, že se informace dostala na veřejnost. Naopak Fischer to považuje za přínosné: „My jsme už dávno v soupeření, které je skutečně bezpečnostní a strategické. A je jenom dobře, že se o těchto věcech dnes mluví veřejně, protože zítra bychom se mohli probudit v zemi, která už nám nebude moc patřit. Z hlediska informačních technologií, zabezpečení soukromí, strategických sítí bychom najednou zjistili, že se o nás rozhoduje jinde.“