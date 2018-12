Vzácné mince z období třicetileté války putují do muzea ve Vysokém Mýtě

„Mince pocházejí z poslední třetiny šestnáctého a první třetiny sedmnáctého století. Je to v podstatě soubor šedesáti zlatých dukátů ražených napříč Evropou,“ uvedl numismatik z Východočeského muzea v Pardubicích Ladislav Nekvapil. „Zajímavostí je i to, že obsahuje také dvě mince islámské,“ dodal.

Podle odborníků se poklad zřejmě podařilo najít celý a žádné ukryté mince v něm nechybí. Nekvapil nicméně poukázal na to, že se nejedná o mince, kterými se běžně platilo.„Jsou to obchodní mince,“ vysvětlil s tím, že se v nich například vyplácel žold vojákům.

Možností, proč někdo poklad ukryl, existuje spousta. „Často se bavíme o tom, že daný člověk nebo skupina lidí, která měla ten poklad, se cítila být z nějakého důvodu ohrožená,“ vysvětlil archeolog a v té souvislosti jmenoval například období třicetileté války. „Neexistovaly žádné banky ani úschovny, kam by se to dalo dát. Pokud člověk byl v terénu a přecházel z kraje do kraje, byla to pak jediná možnost,“ dodal Zavoral.

Unikátní poklad už od jara příštího roku obohatí sbírky Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. „Je to výjimečná záležitost, protože do veřejných sbírek se zlaté depoty úplně běžně nedostávají,“ upozornil Nekvapil.