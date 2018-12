Portál občana už nabízí 60 služeb. Nově zahrnul katastr nemovitostí, v lednu má přibýt registr řidičů

„Nová funkce umožní klientům veřejné správy, občanům České republiky, připojit se on-line do prostředí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a v podstatě vidět, které nemovitosti ta která konkrétní fyzická osoba vlastní,“ upřesnil náměstek ministra Jaroslav Strouhal.

„V červenci Portál občana nabízel 37 služeb, například on-line informaci o pracovní neschopnosti nebo potvrzení o bezdlužnosti, nyní je služeb šedesát. Naší ambicí je, aby služby dál přibývaly. Dnes spouštíme další službu, a to možnost nahlížení do katastru nemovitostí,“ prohlásil na páteční tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Další rozvoj portálu podle Hamáčka není možný bez spolupráce ostatních resortů a institucí. „Snažíme se komunikovat i se samosprávou, aby se do systému postupně zapojovala,“ poznamenal ministr. „Budeme apelovat a tlačit na ostatní resorty, aby nám poskytly maximální součinnost, aby nové služby nabíhaly co nejrychleji,“ prohlásil.

Podle ředitele odboru e-governmentu Romana Vrby se v nejbližší době počítá se zahrnutím agendy ministerstva dopravy. „Mělo by to být spuštěno v lednu, jedná se o řidičský průkaz, číslo dokladu, platnost a notifikaci do e-mailu, kdy vám končí platnost řidičského průkazu,“ popsal.

„Další věci, které chystáme, například společně s ministerstvem průmyslu a obchodu, je registr živnostenského podnikání. Objeví se také agenda registru zbraní,“ doplnil Strouhal. Poznamenal, že rovněž jednají s kraji a obcemi ohledně obsluhy agend, které zajišťují samosprávy.

Modernizace datových schránek, přizpůsobují se mobilním zařízením

Hamáček přiblížil, že usilují o tom, aby se nové služby a portály jednotlivých institucí do budoucna jak vizuálně, tak uživatelsky sjednotily. „Začali jsme tím, že jsme na ministerstvu vnitra připravili kompletní modernizaci systému datových schránek,“ uvedl.

„Jedná se o první změnu za deset let fungování datových schránek,“ dodal Vrba. Napravili výtku, že web není responzivní, a přizpůsobili ho mobilním zařízením i tabletům. „Využívá design, který byl definován Portálem veřejné správy a Portálem občana. Občan má potom pocit, že se nachází ve stejném prostředí. Důležitá informace pak je, že se do datových schránek budete moci přihlásit svým občanským průkazem, nebudete muset používat složité uživatelské jméno a heslo,“ popsal Vrba.