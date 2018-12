Obce chtějí s přesunem pravomocí víc peněz od státu. A změnu ústavy

Příjmy obcí rostou. Zatímco loni dosáhly 294 miliard korun, letos by to podle odhadu mělo být už přes 330 miliard. I za celý letošní rok by měly obce vykázat přebytek. A příští rok ještě o dalších zhruba šest miliard víc. Jejich finanční přebytek se však pozvolna snižuje.

Radnice se teď postupně dozvídají, na jaké další projekty budou moci v příštím roce žádat o peníze. Obcím do tří tisíc obyvatel mají jít stovky milionů – třeba na opravy silnic, sportovišť nebo veřejných budov. Podobně mají směřovat peníze i do větších obcí.