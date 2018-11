Babišova rezignace snese odkladu. Vše je třeba nejdřív ověřit, říká komunista Grospič

Osobně zatím nemá na celou kauzu hotový názor. „To, co proniká ven, jsou do určité míry spekulace,“ řekl Grospič s tím, že informace z reportáže nepovažuje za dostatečně důvěryhodné.

O tom, jak se KSČM nadále zachová, bude v úterý jednat mimořádný výkonný výbor KSČM rozšířený o předsedy krajských výborů. Názory by měli dodat i předsedové okresních výborů. „Chceme se poradit s členskou základnou, jak by strana měla dále v této věci postupovat,“ řekl místopředseda komunistů v Interview ČT24.

„Pokud by se ty kauzy potvrdily, a potvrdit je mohou pouze orgány činné v trestním řízení, případně soud, tak on (Babiš) by z toho měl vyvodit svoji odpovědnost. Ale pokud se cítí nevinen nebo cítí, že s tím nemá nic společného, tak je na něm, aby v politické rovině přesvědčil své partnery, tedy ČSSD, případně jiné politické subjekty, aby mu důvěru vyslovily,“ řekl Grospič.

KSČM chce garanci, že se Česko nevydá na válečnickou stezku

Komunisté však přemýšlejí i o tom, co by se dělo, kdyby sněmovna vyjádřila Babišově kabinetu nedůvěru. „My si myslíme, že i kdyby došlo k té situaci, že by to nějakým způsobem ohrozilo fungování současné vlády, tak by se to nemělo týkat projednávání rozpočtu,“ zdůraznil Grospič.

Nevyloučil ani případnou spolupráci s SPD na podpoře Babišova kabinetu, kdyby hlasy těchto stran k udržení důvěry sněmovny potřeboval. „My máme mandát s Tomiem Okamurou rovněž vyjednávat,“ řekl. Zdůraznil však, že by strana trvala na svých programových prioritách. O programu SPD prohlásil: „Jsou tam věci, kde se budeme setkávat, a jsou tam věci, které jsou pro nás velice složité a nepřijatelné.“

Grospič naznačil, že KSČM si nebude klást nové podmínky pro podporu Babišovy vlády. Připustil však, že v jednom tématu bude žádat potvrzení dosavadních dohod. „Budeme chtít, aby hnutí ANO jednoznačně dalo garance, že Česká republika se nevydá válečnickou stezkou a nebude navyšována účast v zahraničních misích,“ řekl.