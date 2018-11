Armáda plánuje nákup stovky lehkých útočných vozů. Dostane je nový výsadkový pluk

Nové vozy mají chrudimští výsadkáři dostat zřejmě v roce 2021 a vydržet by jim měly dvacet let. Výzbroj má být podobná jako u stávajících vozidel a i do nových vozů se má vejít celé výsadkové družstvo čili šest vojáků.

Pluk bude mít za úkol přepadové operace i záchranu českých občanů

Vedle nových útočných vozidel budou hlavní bojovou techniku nového pluku tvořit drony, moderní protitankové střely nebo střely s koncovým řízením.

Výsadkový pluk bude podle armádních plánů plnit deset úkolů: Jsou mezi nimi vzdušné výsadkové operace, akce v týlu nepřítele, zdržovací boj, záchrana pilotů, přepadové operace nebo záchrana například českých občanů, kteří kvůli válečnému konfliktu uváznou v cizí zemi.

Na pluk budou kladeny úkoly sil okamžité reakce. Jednotka tak bude moci být nasazena i v řádu hodin, vysazena na místo určení může být letecky i na vozidlech.

Vybudování nového pluku dostal na starost Ivo Zelinka. Podle něj se současný prapor „řádově zdvojnásobí“, přijít by tak mělo několik set nových vojáků. Armáda počítá s tím, že velká většina z nich bude přijata z civilu. Zelinka poznamenal, že se mohou přihlásit i zájemci, kteří dosud kontakt s armádou neměli. Profesionálové projdou třídenním výběrovým řízením, zájemci o aktivní zálohy dvoudenním.