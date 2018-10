Rusko se mělo přijet omluvit za srpen 1968. Místo toho i naši ústavní činitelé mlčí, láteřil Zaorálek

Zaorálek se s dalším členem zahraničního výboru za SPD Jiřím Kobzou shodl, že Vondráčkovu cestu do Ruska by na svůj program měla zařadit sněmovna. Po tomtéž volají Piráti i další opoziční strany.

Sociální demokrat přiznal, že se nyní stydí, když čte články ve světových médiích, které se všímají postoje českých politiků, kteří se k invazi jasně nepostavili. „Četl jsem články, a není to jenom The Guardian , že Česká republika je zbabělá, protože nedokáže v době, kdy je 50. výročí invaze do jejich země, jasně říci, co to bylo. Kritizují fakt, že nevystoupil prezident, že vrcholní ústavní představitelé země neměli odvahu, byli podělaní a nedokázali říct jasně, co si dnes myslíme o srpnu 1968,“ rozohnil se.

Prezident Miloš Zeman se rozhodl nepronést projev k 50. výročí srpna 1968, protože je postačující, že za počínající normalizace prohlásil, že nesouhlasí s okupací, za což byl vyhozen z práce, vysvětlil jeho mluvčí. Premiér Babiš před budovou Českého rozhlasu řekl, že svoboda v zemi není ohrožena. Vondráček v projevu invazi odsoudil a zdůraznil její pohnuté důsledky. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) zkritizoval útoky na veřejnoprávní média.