Rekordy a čísla letošních voleb do Senátu: Zvolen byl nejmladší senátor i nejmenší počet žen

Procentuálně dosáhl ve finále největšího podílu hlasů lékař Marek Hilšer, a to 79,8 procenta. Nejmenší rozdíl mezi finalisty byl na Domažlicku, kde Vladislav Vilímec (ODS) porazil dosavadního senátora Jana Látku (ČSSD) o 930 hlasů. Těsný byl jejich souboj už v prvním volebním kole, kdy Vilímec dostal jen o šest hlasů více než Látka. Naopak největším rozdílem hlasů porazil Fischer svou soupeřku Evu Tylovou (za Piráty), když dostal o 10 731 hlasů více.

Pouze osm z 50 finalistů dostalo v závěrečném duelu více hlasů než v úvodním kole. Kromě Vilímce to byli Jitka Chalánková (nestr.) na Prostějovsku, Hana Žáková (za STAN) na Třebíčsku, Martin Červíček (ODS) na Náchodsku, Lukáš Wagenknecht (za Piráty) i Pavel Dungl (za TOP 09) v Praze 8 a Jan Tecl (ODS) i Daniel Herman (KDU-ČSL) na Chrudimsku, byť Herman jen o pět hlasů víc.

Do Senátu jde nejméně žen v historii

V letošních senátních volbách byly zvoleny jen dvě ženy, což je nejméně od vzniku Senátu. Před dvěma roky se do horní komory naopak dostalo šest senátorek, stejně jako v roce 2006, což je rekordní počet, pokud se nepočítají vůbec první volby v roce 1996, kdy se ovšem vybíralo všech 81 členů Senátu a zvoleno bylo devět žen.

Zatímco po minulých senátních volbách zasedalo v horní komoře 16 senátorek, což bylo zatím nejvíc, v následujícím volebním období jich bude jen 13. Ženy tak budou tvořit jen zhruba 16 procent všech senátorů. Pro srovnání – do dolní komory bylo loni zvoleno 44 žen, takže podíl poslankyň činil 22 procent osazenstva sněmovny.

Průměrný věk senátorů je nově 57,53 roku

Za 22 let historie českého Senátu pomalu stoupá průměrný věk jeho členů. Po těchto volbách činí 57,53 roku, což je sice zhruba o tři čtvrtě roku méně než po minulých volbách, avšak je to výrazně víc než po prvních volbách v roce 1996, kdy byl průměrný věk senátorů 53,07 roku.

Oproti minulým volbám tak klesl i průměrný věk zvolených senátorů, který letos činí 54,41 roku, před dvěma roky to bylo lehce přes 57 let. Nejmladší byli noví členové horní komory v roce 2000, kdy jim bylo necelých 50 let.

Letos byl ale zvolen úplně nejmladší senátor v historii horní komory, a to Lukáš Wagenknecht (za Piráty), který teprve 24. září oslavil čtyřicátiny. Předchozím rekordmanem byla Ivana Cabrnochová (SZ), v roce 2014 jí při zvolení v doplňovacích volbách v Praze 10 bylo 40 let, jeden měsíc a dva dny. Před dosažením 41. narozenin se kromě nich dostalo do Senátu devět dalších politiků, prvním byl už v roce 1996 Mirek Topolánek (bylo mu tehdy 40 let a šest měsíců).