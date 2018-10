Bývalý prezidentský kandidát Hilšer převálcoval na Praze 2 Libora Michálka

„Poslední dobou jsou zde politici, kteří se snaží rozdělit naši společnost a dělají to tím, že rozeštvávají regiony proti Praze. Myslím, že je to velice špatně. Přestože jsem z Chomutova, kandiduji v Praze a svou kandidaturu stavím jako vytvoření jakéhosi mostu mezi Prahou a regiony. A přestože jsem byl zvolen v Praze, chci se do regionů vracet a řešit i jejich věci.“