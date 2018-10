Vilímec z ODS porazil na Domažlicku senátora Látku

„Byl to hodně těsný souboj, lidé to tu asi i více prožívali. Pan Látka byl silnýsoupeř, protože byl čtyři roky senátorem, předtím poslancem. O to více sivítězství vážím a veřím, že je to odrazem veřejné práce, kterou jsem dělal,“ řekl Vilímec. S prací v Senátu chce nově zvolený senátor začít už v následujícím týdnu. „Chtěl bych se seznámit s kolegy, které případně ještě neznám, a začít řešit organizační věci,“ doplnil.

V prvním kole získal Vilímec 21,49 procenta hlasů. Látka za ním zaostal o dvě setiny procentního bodu, což představovalo šest hlasů. Účast činila před týdnem 44,53 procenta.

V Domažlicích bylo v roce 2012 šest kandidátů. Látka tehdy získal ve druhém kole 51,56 procenta hlasů a porazil Rudolfa Salvetra z ODS.