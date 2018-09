CVVM: Volby by v září vyhrálo ANO, Piráti se dotahují na ODS

ANO oslabilo v porovnání s červnem o procentní bod, podle tvůrců modelu je ale jeho podpora stabilní. Nezměnil se zisk ODS a KSČM, které by obdržely 14 procent a 10,5 procenta hlasů. O procentní bod na 12 procent vzrostla podpora ČSSD. Zisk Pirátů narostl z 10 na 13 procent a vrátil se na úroveň před dubnem.

Hnutí SPD model přiřkl pětiprocentní podporu, což proti červnu znamená pokles o 1,5 procentního bodu. Posun hnutí je podle autorů modelu na hraně statistické významnosti, podobně jako u Pirátů.

Zisk KDU-ČSL poklesl z červnových šesti procent na 4,5 procenta. Hnutí STAN a TOP 09 ztratily půl procentního bodu a v září zaznamenaly čtyřprocentní podporu. Podle autorů modelu nelze říci, zda by se SPD, lidovci, Starostové a TOP 09 nyní do sněmovny dostali, nebo nikoli. Zisk Zelených a Svobodných by byl podle CVVM kolem jednoho procenta, žádná další strana už této hranice nedosáhla.

K volbám by v září podle CVVM přišlo 63 procent lidí. Loni v říjnu přišlo ke sněmovním volbám 60,8 procenta lidí. Průzkum se uskutečnil mezi mezi 8. a 20. zářím, tazatelé se obrátili na 1037 lidí.