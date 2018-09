„Nemůžeme říct, že by tu boudičku něco drželo.“ Altán na vrcholku Mariiny vyhlídky se rozpadá

„Celá nosná konstrukce je prožraná, takže to budeme muset vyměnit. V první řadě tedy zavřít,“ uvedl správce národního parku České Švýcarsko Miroslav Rohlík.

Na řadu tak přišly dřevěné zábrany. Správci parku je museli pevně uchytit, aby se do altánu nikdo nedostal. „Tam, kde jsou trámy kotvené do skály na kovové trny, je rozsáhlá hniloba a rozhodně nemůžeme teď říct, že by tu boudičku něco drželo,“ dodal Salov.

Altán stál na vrcholku Mariiny vyhlídky od roku 2007. Je jednou ze dvou dřevěných vyhlídek v parku. Na jejich statice se nejvíce podepíší neukáznění návštěvníci a změny počasí. „V létě, když na to praží slunce, tady teploty dosahují třeba 50 až 60 stupňů Celsia. V zimě je minus 20, minus 25 stupňů,“ uvedl Salov.